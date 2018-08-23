Минобороны рассекретило документы к 75-летию Курской битвы

Ранее засекреченные исторические документы, рассказывающие о событиях лета 1943 года, появились на специальном сайте, посвященном 75-летней годовщине разгрома немецких войск в Курской битве. Об этом сообщают «Новые Известия».
Особое место в ряду рассекреченных документов занимает директива Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова - одной из финальных точек стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге.
Опубликован также приказ войскам Брянского фронта от 10 июля 1943 года, который предписывает командирам стрелковых подразделений рассказывать бойцам о способах борьбы с новым немецким танком «Тигр».