Если завтра война: несколько полезных советов обывателям

На этот случай несколько полезных советов дает опытный эксперт из телеграм-канала «Черное солнце».

По его словам, главный совет на случай начала войны - по возможности быстрее убраться из города.

Выживут те, у кого будет, что есть, что пить, сменять на то, чего не хватает, или, к примеру, на право пройти через блокпост.

Если в вашу квартиру входят вооруженные дяди и говорят, что здесь у них теперь будет гнездо пулеметчика или снайперская позиция, не спорьте. Просто уходите оттуда, даже если от вас этого не требуют. Вы не хотите быть рядом, когда этого пулеметчика «накроет» противник.

Никогда не ссорьтесь с человеком, у которого есть оружие. Цена жизни в зоне военных действий становится очень дешевой. Помните об этом.