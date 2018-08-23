Китай дал зеркальный ответ на пошлины США

С сегодняшнего дня США начинают требовать уплаты 25% пошлин с ввозимых в страну китайских товаров на сумму 16 миллиардов долларов. Шестого июля Белый дом ввел в действие первую часть пошлин на продукцию из Китая на сумму 34 миллиарда долларов.