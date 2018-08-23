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Китай дал зеркальный ответ на пошлины США

23 августа 2018, 17:32
В четверг руководство Китая ввело 25% пошлины на американскую продукцию, общей стоимостью 16 миллиардов долларов.

Таким образом, Пекин зеркально ответил на действия Вашингтона по повышению торговых сборов. Об этом пишет RNS.

С сегодняшнего дня США начинают требовать уплаты 25% пошлин с ввозимых в страну китайских товаров на сумму 16 миллиардов долларов. Шестого июля Белый дом ввел в действие первую часть пошлин на продукцию из Китая на сумму 34 миллиарда долларов.

Ранее Пекин обещал подать жалобу на действия Вашингтона во Всемирную торговую организацию (ВТО). В Китае считают, что Белый дом своими действиями нарушает принципы свободной торговли.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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