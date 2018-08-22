В Уфе пройдет форум активных горожан

На форуме соберутся те, кто хочет стать источником позитивных изменений в городе и республике. Цель - объединить лидеров и инициатив "снизу" и "сверху" через вовлечение горожан, НКО, бизнес, власть разных уровней и федеральные институты развития в кооперацию по развитию городов.