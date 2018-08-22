В Уфе пройдет форум активных горожан

5, 6 и 7 сентября в ВДНХ – ЭКСПО состоится форум активных горожан "Живая Уфа". Форум объедини в одном пространстве активных горожан, представителей общественных организаций, власти, бизнеса для дальнейшего диалога и эффективного взаимодействия.
Ожидается более 300 участников, шесть приглашенных спикеров из экспертов национальной инициативы «Живые города», в числе которых Эмир Кустурица, Илья Варламов, Лев Гордон, Сергей Журавлев.
Всероссийское сообщество "Живые города" объединяет более 100 экспертов и практиков городского развития из 60 городов России - от Владивостока до Севастополя.
На форуме соберутся те, кто хочет стать источником позитивных изменений в городе и республике. Цель - объединить лидеров и инициатив "снизу" и "сверху" через вовлечение горожан, НКО, бизнес, власть разных уровней и федеральные институты развития в кооперацию по развитию городов.