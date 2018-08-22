mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пройдет форум активных горожан

22 августа 2018, 14:08
Всероссийское сообщество "Живые города" объединяет более 100 экспертов и практиков городского развития из 60 городов России.

5, 6 и 7 сентября в ВДНХ – ЭКСПО состоится форум активных горожан "Живая Уфа". Форум объедини в одном пространстве активных горожан, представителей общественных организаций, власти, бизнеса для дальнейшего диалога и эффективного взаимодействия.

Ожидается более 300 участников, шесть приглашенных спикеров из экспертов национальной инициативы «Живые города», в числе которых Эмир Кустурица, Илья Варламов, Лев Гордон, Сергей Журавлев.

Всероссийское сообщество "Живые города" объединяет более 100 экспертов и практиков городского развития из 60 городов России - от Владивостока до Севастополя.

На форуме соберутся те, кто хочет стать источником позитивных изменений в городе и республике. Цель - объединить лидеров и инициатив "снизу" и "сверху" через вовлечение горожан, НКО, бизнес, власть разных уровней и федеральные институты развития в кооперацию по развитию городов.

Материалы по теме
Форум Зауралья в Башкирии: можно ли поднять экономику регионаВ Уфе пройдет первый неформальный форум ЖКХВ Уфе пройдет всероссийский форум добровольцев-наставников
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48