Форум Зауралья в Башкирии: можно ли поднять экономику региона

Зауральский экономический форум, который раз в два года проводится в Сибае и Баймакском районе, завершился, оставив местным жителям новое асфальтное покрытие на центральных улицах и раздумья о ближайшем будущем. Если первое приятно радует, то второе несколько настораживает. Но давайте по порядку.

Зарплата и малый бизнес растут

Пленарное заседание форума изобиловало оптимистичными цифрами.

- Социальная сфера на подъёме. Заработная плата растёт. В прошлом году мы перешли рубеж средней заработной платы в 30 тысяч рублей. Сейчас уже вплотную подошли к 31 тысяче рублей. Понятно, что это ниже среднероссийских показателей. Но Россию в целом поднимают, конечно, нефте- и газодобывающие регионы. Хотя у нас тоже есть нефть, но она не играет такой глобальной роли, как, допустим, в сибирских или северных регионах. Но зарплата растёт. Строятся десятки социальных объектов, - отметил во вступительном слове глава республики Рустэм Хамитов.

И добавил, что малый бизнес у нас потихонечку растет, и по индексу деловой активности мы первые в стране. А еще на десятом месте по количеству вновь открывающихся субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу жителей.

Конечно, не обошел глава республики и тему туризма, отметив, что природа у нас настолько красивая, что сегодня, несмотря на холодную погоду, все наши дома отдыха и санатории на 100 процентов заняты.

- Так что Башкортостан растёт, развивается, идёт вперёд. Настроение у всех хорошее. Безусловно, есть проблемы, над которыми надо работать, есть вопросы. За это нас критикуют, иногда и лупят. Ну и поделом, когда мы что-то недорабатываем. Но в целом, ещё раз повторю, движение вперёд есть – устойчивое, хорошее, правильное и серьёзное, - заключил глава республики.

С красивых цифр начал свое выступление на круглом столе «Стратегические приоритеты инфраструктурного развития» и вице-премьер правительства РБ Илшат Тажитдинов.

- Благодаря комплексной программе развития территории башкирского Зауралья удалось достичь значительных темпов роста экономики. Так, с начала реализации программы общий объём отгруженной продукции вырос в 1,5 раза, продукции сельского хозяйства – в 2,1 раза. Было создано 15,6 тысяч рабочих мест. Около 7,4 млрд рублей было направлено на содержание и модернизацию транспортной инфраструктуры. Это позволило построить и отремонтировать 565 км дорог и 19 мостовых переходов, - отметил Тажитдинов.

Столь оптимистичные заявления спикеров вызвали ухмылку на лицах местных предпринимателей.

- С рабочими местами в Зауралье очень сложно. Большинство населения пытаются устроиться на работу на предприятия УГМК-холдинга: в Башмедь, Сибайский ГОК или в Бурибаевский ГОК. Но они не резиновые, поэтому люди уезжают работать вахтой на север или в Москву. Часто с зарплатой там обманывают, оплачивая меньше обещанного или вовсе не платят. Если бы было создано 15 тысяч рабочих мест – это было бы очень заметно. Это как минимум семь крупных предприятий должно было появиться в регионе, я лично таких примеров не знаю, - поделился один из участников круглого стола.

Без руды ни туды и не сюды

В какой-то момент казалось, что форум может пойти по классическому пути упоения успехами. К счастью, деловой тон все же возобладал, и участники перешли к реальным проблемам – инвестициям, энергетике и логистике. Первым спустил участников круглого стола с небес на землю директор по горному производству ООО УГМК-холдинг Григорий Рудой. У холдинга четыре горнорудных предприятия в башкирском Зауралье. Все вместе они обеспечивают УГМК медью на 35 процентов, по цинку – на 50 процентов, но сырьевая база исчерпывается.

- Можно сказать, что на имеющихся месторождениях мы сможем более менее стабильно работать еще 16 лет. Если к этому моменту сырьевую базу не увеличим, то можно ожидать падения по налогам, отчислениям, объемам переработки. Чтобы этого не случилось, нужно проводить геологоразведочные работы, но одни мы, без помощи федерального центра не справимся, - отметил Рудой.

Директор Сибайского ГОК Яудат Биккинов добавил, что если бы было принято решение оставить предприятию налог на добычу полезных ископаемых, то денег хватило бы на разведку новых месторождений. Он попросил занести это предложение в протокол круглого стола. На что Илшат Тажитдинов заметил: «Мы вас услышали».

Отметим, что решение оставлять налог на добычу полезных ископаемых холдингу может быть принято только на федерально уровне. Башкирские власти могут лишь лоббировать принятие такого решения. Нельзя забывать, что для Учалов и Сибая их комбинаты – это градообразующие предприятия, основные поставщики налогов в местные бюджеты.

Вслед за рудными проблемами обсудили вопросы с нехваткой в Зауралье энергомощностей и хороших дорог. Как отметил заместитель министра промышленности и инновационной политики РБ Ильдар Шахмаев, сегодня региону необходим прирост мощностей на 586 МВт, а это целая подстанция. Вопрос обсуждается с 2013 года, но пока с мертвой точки не сдвинулся.

Что касается транспортных проблем, то председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов рассказал о том, что рассматривается возможность строительства железнодорожной магистрали «Урал Промышленный – Урал Полярный». В Башкирии новая железная дорога может пройти по территории Баймакского и Хайбуллинского районов и обеспечит связь месторождений цветных металлов с перерабатывающими предприятиями Сибая и поселка Бурибай. Если, конечно, проект состоится – пока это лишь планы властей и изыскания ученых уральского отделения РАН.

Отметим, что в первый день работы форума прошло еще четыре круглых стола с обсуждением актуальных проблем региона. Все вопросы были занесены в резолюции и, хочется верить, найдут свое разрешение.

Юрты, кумыс и туризм

Зауральский экономический форум завершился сабантуем в Баймакском районе, рядом с турбазой «Графские озера». Здесь же состоялся круглый стол, посвященный туристско-рекреационному потенциалу региона. Если для большинства местных жителей все представленное на сабантуе было привычным, то для гостей из Москвы и других регионов – экзотикой. Это было видно по тем радостным возгласам, с которыми приезжие бросались фотографироваться, например, с бабушками в башкирских национальных костюмах или с луком со стрелами. С трепетом пробовали башкирскую национальную кухню, расспрашивая о составе бузы или как делается курут.

- Вот такой событийный туризм может быть очень интересным для жителей других регионов. Башкирии есть что показать, если правильно продумать программу, выстроить логистику. Если мы у себя смогли организовать агротуристическую экопасеку, то башкирам сам Бог велел, - отметил директор аграрно-туристического предприятия «Пчелка» из Калуги Василий Макашин.

Он поделился с участниками круглого стола своим опытом по агротуризму. У себя на пасеке предприниматель реализует четыре направления: 12 видов дегустаций мёда и мёдопродуктов, оздоровительная биорезонансная терапия (апидомики), психорелаксационное направление, (медовый сад, медовый пруд, муравьиная ферма, грибные и ягодные тропы здоровья, тактильный детский зоопарк – гости наблюдают за жизнью животных и насекомых), а также на экопасеке работает медовая баня с медовым массажем и мастер-классами от специалистов.

Впрочем, нашим предпринимателям от туристической сферы тоже было, что рассказать гостям. К примеру, директор ООО Велком Артур Идельбаев поделился, как за короткое время смог организовать турмаршруты, на которых гости проживают жизнью древних башкир: ездят на лошадях, стреляют из лука, переодеваются в национальную одежду, знакомятся с древними ремеслами, разучивают национальные танцы и главное – пробуют чисто национальную кухню.

Сабантуй посетил и глава Башкирии Рустэм Хамитов, правда, пробыл здесь недолго. Он почти не притронулся к блюдам, которые с ночи готовили для высоких гостей. Зато юрты с угощениями с удовольствием посещали другие именитые гости, например, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, уполномоченный по правам предпринимателей в РБ Рафаиль Гибадуллин, а также гости из других регионов. Их угощали бишбармаком, казылыком, языком отварным, пловом, шашлыками и самой различной молочной продукцией. Специально к празднику испекли сотни пирогов и десятки килограмм чак-чака. Каждый зауральский район выставил свою юрту с угощениями, внутрь которых пускали только вип-персон. Простые жители довольствовались зрелищем – концертом местных звезд, скачками и обзором представленных на продажу изделий народного промысла.

К счастью погода не подвела и обошлось без дождя. Уставшие, но довольные хозяева праздника подвели итоги: организация форума прошла на высоте, приезжим все понравилось. Для гостеприимных зауральцев это был главный итог.

Мнения

Андрей Назаров, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России и сопредседатель организации «Деловая Россия»:

- Те проекты, которые уже осуществляются и рассматриваются, соглашения, которые подписываются, говорят о том, что инвестиционная привлекательность Зауралья существенно возросла, и сейчас имеются все предпосылки для того, чтобы Зауралье стало таким местом, куда с охотой и удовольствием будут идти инвесторы.

Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства – министр сельского хозяйства республики Башкортостан:

- На форуме мы подписали соглашение о строительстве в Абзелиловском районе полностью роботизированной фермы. Это первый подобный проект в Башкортостане. Его стоимость превышает 400 миллионов рублей. Будет стопроцентно роботизированным. Это 12 роботов. То есть мы получаем животноводческую ферму без участия людей. Там будут работать только программисты, инженеры и так далее.

Юрий Берг, губернатор Оренбургской области: