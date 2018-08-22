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В Уфе направили в суд дело должника, возившего пристава на капоте

22 августа 2018, 13:18
Инцидент случился в июле 2018 года.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уфимца, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в следкоме Башкирии.

- По версии следствия, в июле 2018 года сотрудники Калининского районного отдела судебных приставов прибыли к дому обвиняемого с целью наложения ареста на его автомобиль, поскольку тот являлся должником по исполнительному производству, - сообщили в следкоме. - Обвиняемый, узнав о налагаемом аресте, вышел из дома, сел в автомобиль и завел двигатель.

Потом один идин из судебных приставов перегородил дорогу должнику, чтобы тот не уехал на арестованном автомобиле. Водитель начал движение и наехал на пристава, тот от удара упал на капот, но это мужчину за рулем не остановило.

Напротив он увеличил скорость, стал резко поворачивать автомобиль в разные стороны, пытаясь сбросить с капота судебного пристава. Пришлось представителю власти разбить лобовое стекло, и только тогда водитель остановил машину. Пристав покинул капот машины, а мужчина снова стронулся с места и скрылся с места происшествия.

- Впоследствии агрессивный должник сам явился в полицию, однако, вину в совершенном преступление не признал, давать показания отказался без объяснения причины, - сообщили в следкоме. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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