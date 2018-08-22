В Башкирии осудят шестерых наркодилеров

Шесть участников наркогруппировки обвиняются по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В прошлом году жители Стерлитамака и Стерлибашевского района в возрасте от 22 до 42 лет реализовывали наркотики через закладки в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае. Ежедневно в этих городах раскидывалось до 50 закладок. С потребителями и "начальником" злоумышленники общались в «Telegram».
У задержанных в 2017 году полицейские изъяли более 290 граммов наркотических веществ. В арендованных квартирах, которые снимали участники группировки также нашли электронные весы и упаковочные материалы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.