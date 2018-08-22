В Башкирии осудят шестерых наркодилеров

В прошлом году жители Стерлитамака и Стерлибашевского района в возрасте от 22 до 42 лет реализовывали наркотики через закладки в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае. Ежедневно в этих городах раскидывалось до 50 закладок. С потребителями и "начальником" злоумышленники общались в «Telegram».