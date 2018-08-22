Личная инфляция россиян превысила уровень официальной

Статистика Росстата говорит о том, что инфляция в России растет плавно. Так по данным ведомства в минувшем месяце ее рост составил всего 0,27%. Эксперты «Ромира» уверены, что истинный показатель роста дефлятора на 1% выше. С начала лета личная инфляция граждан в России выросла на 2,9%. Показатели Росстата ниже на 0,5%.