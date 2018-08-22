Личная инфляция россиян превысила уровень официальной

Таким образом личная инфляция населения страны превысила уровень официальной инфляции, размер которой, по сообщению Росстата, составляет 2,4%. Об этом пишет RNS.
По информации исследовательского холдинга «Ромир» индекс реальной инфляции на потребительском рынке (дефлятор) РФ в июле возрос на 1,33%. В минувшем месяце данный индекс продемонстрировал несущественное снижение, однако этого хватило, чтобы рост личной инфляции россиян стал еще более заметным.
Статистика Росстата говорит о том, что инфляция в России растет плавно. Так по данным ведомства в минувшем месяце ее рост составил всего 0,27%. Эксперты «Ромира» уверены, что истинный показатель роста дефлятора на 1% выше. С начала лета личная инфляция граждан в России выросла на 2,9%. Показатели Росстата ниже на 0,5%.
Расчет дефлятора осуществляется по стоимости ряда групп товаров и услуг. Так в июле больше всего подорожали услуги ЖКХ. Тарифы выросли на 2,9%. Бензин стал дешевле на 0,29%. Снижение цен на топливо связано с уменьшением акций. А вот стоимость непродовольственных и продовольственных товаров выросла на 0,04%.