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В куске янтаря из Мьянмы нашли жука-опылителя возрастом 99 млн лет

20 августа 2018, 20:28
Сотрудники Бристольского университета при изучении янтаря из Мьянмы сделали неожиданное открытие.

Из янтаря исследователи извлекли жука-опылителя, возраст которого составляет порядка 99 миллионов лет. Об этом 20 августа пишет газета «Известия».

Находка ученых из Великобритании доказывает, что жуки стали опылять саговники с начала юрского периода, а может быть и ранее. Другими словами задолго до того, как на планете распространились покрытосемянные растения. Процесс опыления происходил даже до начала массового появления опылителей в меловом периоде.

У жуков-опылителей большие головы с антеннами, крупные глаза и острые когти. На панцире обнаруженного в куске янтаря насекомого сохранилась пыльца. Ученые установили, что это пыльца саговниковых растений.

Саговники получили большое распространение в мезозое. Однако обнаруженный жук-опылитель свидетельствует, что эти растения существовали на Земле на 200 000 лет раньше чем было принято считать ранее.

#Новости#Юлия Кононенко#Наука
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