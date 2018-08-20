В куске янтаря из Мьянмы нашли жука-опылителя возрастом 99 млн лет

Находка ученых из Великобритании доказывает, что жуки стали опылять саговники с начала юрского периода, а может быть и ранее. Другими словами задолго до того, как на планете распространились покрытосемянные растения. Процесс опыления происходил даже до начала массового появления опылителей в меловом периоде.