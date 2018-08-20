В куске янтаря из Мьянмы нашли жука-опылителя возрастом 99 млн лет

Из янтаря исследователи извлекли жука-опылителя, возраст которого составляет порядка 99 миллионов лет. Об этом 20 августа пишет газета «Известия».
Находка ученых из Великобритании доказывает, что жуки стали опылять саговники с начала юрского периода, а может быть и ранее. Другими словами задолго до того, как на планете распространились покрытосемянные растения. Процесс опыления происходил даже до начала массового появления опылителей в меловом периоде.
У жуков-опылителей большие головы с антеннами, крупные глаза и острые когти. На панцире обнаруженного в куске янтаря насекомого сохранилась пыльца. Ученые установили, что это пыльца саговниковых растений.
Саговники получили большое распространение в мезозое. Однако обнаруженный жук-опылитель свидетельствует, что эти растения существовали на Земле на 200 000 лет раньше чем было принято считать ранее.