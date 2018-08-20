mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии главу СПК заподозрили в преднамеренном банкротстве

20 августа 2018, 14:37
Сельскому предпринимателю также вменяют в вину злоупотребление полномочиями.

Следком возбудил уголовное дело против бывшего председателя сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Завет» из Абзелиловского района, который подозревается в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. Дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, с 2014 по 2015 год этот предприниматель продал скот по заниженным ценам на общую сумму 10 млн рублей, причем реализовал он ее организации в которой он сам является директором и учредителем. На тот момент уже было очевидно, что у предприятия имеются признаки банкротства.

В итоге предприятие не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а также уплатить налоги в бюджет и внебюджетные фонды на общую сумму около 5 млн рублей, что привело к его банкротству.

Расследование уголовного дела продолжается.

Материалы по теме
Максимов подготовил и осуществил преднамеренное банкротство сельхоза «Улу-Елга»
#Новости#Банкротство#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48