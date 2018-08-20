В Башкирии главу СПК заподозрили в преднамеренном банкротстве

Следком возбудил уголовное дело против бывшего председателя сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Завет» из Абзелиловского района, который подозревается в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. Дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.
Как следует из материалов дела, с 2014 по 2015 год этот предприниматель продал скот по заниженным ценам на общую сумму 10 млн рублей, причем реализовал он ее организации в которой он сам является директором и учредителем. На тот момент уже было очевидно, что у предприятия имеются признаки банкротства.
В итоге предприятие не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а также уплатить налоги в бюджет и внебюджетные фонды на общую сумму около 5 млн рублей, что привело к его банкротству.
Расследование уголовного дела продолжается.