В Башкирии главу СПК заподозрили в преднамеренном банкротстве

Как следует из материалов дела, с 2014 по 2015 год этот предприниматель продал скот по заниженным ценам на общую сумму 10 млн рублей, причем реализовал он ее организации в которой он сам является директором и учредителем. На тот момент уже было очевидно, что у предприятия имеются признаки банкротства.