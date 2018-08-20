Башкирия в очередной раз попалась на нерациональных госзакупках

Одним из самых крупных «сливов» бюджетных средств в Башкирии стала закупка цветов. Цветы приобретались не за 50 рублей за штуку, как можно было бы предположить. «Цветы срезанные прочие» обошлись каждый в 1717 рублей и 2405 рублей за штуку.
Министерство молодежной политики и спорта потратило 50 тысяч рублей на антинаркотическую пропаганду. При этом в описании закупки указаны услуги по организации отдыха и развлечений.
Вместе с Башкирией в плане нерациональных трат отличились Татарстан, Омская область, Ставропольский край и Белгородская область. Причем местные счетные палаты сообщают о многократных нарушениях при госзакупках.