Башкирия в очередной раз попалась на нерациональных госзакупках

Одним из самых крупных «сливов» бюджетных средств в Башкирии стала закупка цветов. Цветы приобретались не за 50 рублей за штуку, как можно было бы предположить. «Цветы срезанные прочие» обошлись каждый в 1717 рублей и 2405 рублей за штуку.