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Башкирия в очередной раз попалась на нерациональных госзакупках

20 августа 2018, 12:45
Региональные чиновники не спешат экономить на себе, несмотря на дефицит бюджета. Об этом сообщили в свежем выпуске видеоблога «Вскрытие покажет». Внимательно проанализировав госзакупки региональных властей, журналисты предоставили следующую картину.

Одним из самых крупных «сливов» бюджетных средств в Башкирии стала закупка цветов. Цветы приобретались не за 50 рублей за штуку, как можно было бы предположить. «Цветы срезанные прочие» обошлись каждый в 1717 рублей и 2405 рублей за штуку.

Министерство молодежной политики и спорта потратило 50 тысяч рублей на антинаркотическую пропаганду. При этом в описании закупки указаны услуги по организации отдыха и развлечений.

Вместе с Башкирией в плане нерациональных трат отличились Татарстан, Омская область, Ставропольский край и Белгородская область. Причем местные счетные палаты сообщают о многократных нарушениях при госзакупках.

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