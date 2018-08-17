В Башкирии осудили двух юных «разбойников», напавших на таксиста

Как следует из материалов дела, их жертвой стал 34-летний таксист, который в сентябре прошлого года выехал на своем автомобиле «ВАЗ-21154» в сторону Белебея из города Октябрьского. Подсудимые были его пассажирами. Кстати, оба они уже были ранее судимы.