mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии осудили двух юных «разбойников», напавших на таксиста

17 августа 2018, 17:41
Суд приговорил их в длительным срокам лишения свободы.

Громкий судебный процесс прошел в городе Белебее. Как сообщили в прокуратуре республики, на скамье подсудимых оказались двое молодых парней в возрасте 26 и 22 лет из Бижбулякского и Буздякского районов, которые признаны виновными в покушении на убийство таксиста и разбой.

Как следует из материалов дела, их жертвой стал 34-летний таксист, который в сентябре прошлого года выехал на своем автомобиле «ВАЗ-21154» в сторону Белебея из города Октябрьского. Подсудимые были его пассажирами. Кстати, оба они уже были ранее судимы.

Решив завладеть машиной, они напали на таксиста и хотели задушить его верёвкой. К счастью, мужчине удалось вырваться и сбежать. Догнать его «разбойники» не смогли. Когда же они вернулись к автомобилю, там их уже поджидали полицейские.

Обвиняемые не признали свою вину. В итоге суд приговорил их к 11 годам 10 месяцам и 9 с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

Материалы по теме
Такси на тот свет: Подробности крупной аварии на трассе «Уфа – Оренбург»
#Новости#Разбойное нападение#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48