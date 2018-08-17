В Башкирии осудили двух юных «разбойников», напавших на таксиста

Громкий судебный процесс прошел в городе Белебее. Как сообщили в прокуратуре республики, на скамье подсудимых оказались двое молодых парней в возрасте 26 и 22 лет из Бижбулякского и Буздякского районов, которые признаны виновными в покушении на убийство таксиста и разбой.
Как следует из материалов дела, их жертвой стал 34-летний таксист, который в сентябре прошлого года выехал на своем автомобиле «ВАЗ-21154» в сторону Белебея из города Октябрьского. Подсудимые были его пассажирами. Кстати, оба они уже были ранее судимы.
Решив завладеть машиной, они напали на таксиста и хотели задушить его верёвкой. К счастью, мужчине удалось вырваться и сбежать. Догнать его «разбойники» не смогли. Когда же они вернулись к автомобилю, там их уже поджидали полицейские.
Обвиняемые не признали свою вину. В итоге суд приговорил их к 11 годам 10 месяцам и 9 с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.