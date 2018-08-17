В Башкирии 15 районов находятся в режиме ЧС из-за засухи

Министерство сельского хозяйства готовит документы на возмещение затрат от гибели сельскохозяйственных культур. Администрации районов, в которых введен режим ЧС, должны принять меры по смягчению засухи и суховея, убрать засеянные поля, а также обеспечить сельскохозяйственных животных кормом.