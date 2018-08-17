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В Башкирии 15 районов находятся в режиме ЧС из-за засухи

17 августа 2018, 10:44
Власти республики готовят документы в Минсельхоз РФ для возмещения затрат от гибели сельскохозяйственных культур.

На территории муниципальных районов Альшеевском, Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Зианчуринском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Федоровском, Хайбуллинском, Чишминском введен режим чрезвычайной ситуации, согласно распоряжению главы республики, которое размещено на официальном сайте правовой информации.

Министерство сельского хозяйства готовит документы на возмещение затрат от гибели сельскохозяйственных культур. Администрации районов, в которых введен режим ЧС, должны принять меры по смягчению засухи и суховея, убрать засеянные поля, а также обеспечить сельскохозяйственных животных кормом.

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