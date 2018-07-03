Минсельхоз: рост сбора зерна в годовом выражении увеличился в восемь раз

В годовом выражении прирост составил 7,9 раз. Об этом пишет RNS .

Так на начало идущего месяца в России зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с площади 2,5 миллиона гектар. В 2017 году к этому времени было обмолочено зерна с 265 700 гектар.