Минсельхоз: рост сбора зерна в годовом выражении увеличился в восемь раз
Сегодня, 17:29Общество
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На второе июля 2018 года в Российской Федерации было собрано 9,5 миллиона тонн зерновых.
В годовом выражении прирост составил 7,9 раз. Об этом пишет RNS.
Так на начало идущего месяца в России зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с площади 2,5 миллиона гектар. В 2017 году к этому времени было обмолочено зерна с 265 700 гектар.
В нынешнем году уже намолочено 9,5 миллиона тонн зерновых. Годом ранее к указанной дате намолочено было лишь 1,2 миллиона тонн зерна. Урожайность в текущем году составила 38,2 ц/га.
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