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В Уфе разыскиваются две пропавшие школьницы

16 августа 2018, 13:54
В Уфе разыскиваются 13-летняя Баженова Елизавета Артемовна и 15-летняя Резяпова Ангелина Максимовна, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Баженова Елизавета, 15.11.2004 г.р., проживающая на Гвардейской, 52-11, ушла из дома 4 августа 2018 года и с тех пор о ней ничего не слышно.

Приметы девушки: на вид 14-15 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы темные, ниже плеч. Особые приметы: родимое пятно. Была одета в черную юбку ниже колен, светлую футболку, замшевые балетки бордового цвета. С собой была женская сумка светлого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просьба связаться по телефонам: 8-937-49-50-111,242-13-72, 242-97-17, 264-96-66, 02, 020, 002.

Резяпова Ангелина, 09.05.2003 года рождения, проживающая на улице Транспортной, 28/4, ушла из «Социального приюта для детей и подростков» 11 августа 2018 года.

Приметы девушки: на вид 15-16 лет, рост около 167 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в синие джинсовые шорты, футболку кораллового цвета с короткими рукавами и красные сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просьба связаться по телефонам: 8-919-60-60-913, 8-963-90-19-644, 02, 020, 002.

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