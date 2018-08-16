В Уфе разыскиваются две пропавшие школьницы

Баженова Елизавета, 15.11.2004 г.р., проживающая на Гвардейской, 52-11, ушла из дома 4 августа 2018 года и с тех пор о ней ничего не слышно.
Приметы девушки: на вид 14-15 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы темные, ниже плеч. Особые приметы: родимое пятно. Была одета в черную юбку ниже колен, светлую футболку, замшевые балетки бордового цвета. С собой была женская сумка светлого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просьба связаться по телефонам: 8-937-49-50-111,242-13-72, 242-97-17, 264-96-66, 02, 020, 002.
Резяпова Ангелина, 09.05.2003 года рождения, проживающая на улице Транспортной, 28/4, ушла из «Социального приюта для детей и подростков» 11 августа 2018 года.
Приметы девушки: на вид 15-16 лет, рост около 167 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в синие джинсовые шорты, футболку кораллового цвета с короткими рукавами и красные сланцы.
Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просьба связаться по телефонам: 8-919-60-60-913, 8-963-90-19-644, 02, 020, 002.