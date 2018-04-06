В Уфе ищут пропавшую бесследно женщину с ребенком

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Об их исчезновении сообщил глава семейства.
Вчера, 5 апреля, стало известно, что в Уфе пропала без вести 36-летняя Марьям Вильданова вместе со своим пятилетним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Муж пропавшей женщины обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении.
Есть предположение, что Марьям могла уехать в Татарстан, откуда она сама родом.
Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, полицейские просят обращаться по номеру «02».
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