В Уфе ищут пропавшую бесследно женщину с ребенком

Вчера, 5 апреля, стало известно, что в Уфе пропала без вести 36-летняя Марьям Вильданова вместе со своим пятилетним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Муж пропавшей женщины обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении.

Есть предположение, что Марьям могла уехать в Татарстан, откуда она сама родом.