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В Башкирии сотрудники морга попросили власти отремонтировать холодильник

16 августа 2018, 10:15
С неработающим оборудованием они вынуждены работать уже больше двух месяцев.

В электронную приемную органов власти Башкирии от работников морга Мелеузовской центральной районной больницы поступила просьба наладить неработающий холодильник. Об этом сообщил портал Ufacitynews.ru.

Автор жалобы – лабораторный техник патологоанатомического отделения Л.Фаткуллина. Она заявила, что холодильник в морге не работает уже больше двух месяцев. Попытки работников морга самостоятельно отремонтировать агрегат не увенчались успехом. Тем не менее, в учреждение продолжают поступать тела погибших людей, для которых нет условий хранения.

- Сами можете представить, что с ними происходит на такой жаре, – добавила жуткую деталь в свое обращение заявительница. - Работать в таких условиях уже нет сил, понимаю, что меня уволят после этого сигнала. Морг в нашем городе один, и это проблема города и района.

Администрация района пока никак не отреагировала на данное обращение сотрудников морга.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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