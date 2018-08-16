В Башкирии сотрудники морга попросили власти отремонтировать холодильник

В электронную приемную органов власти Башкирии от работников морга Мелеузовской центральной районной больницы поступила просьба наладить неработающий холодильник. Об этом сообщил портал Ufacitynews.ru.
Автор жалобы – лабораторный техник патологоанатомического отделения Л.Фаткуллина. Она заявила, что холодильник в морге не работает уже больше двух месяцев. Попытки работников морга самостоятельно отремонтировать агрегат не увенчались успехом. Тем не менее, в учреждение продолжают поступать тела погибших людей, для которых нет условий хранения.
- Сами можете представить, что с ними происходит на такой жаре, – добавила жуткую деталь в свое обращение заявительница. - Работать в таких условиях уже нет сил, понимаю, что меня уволят после этого сигнала. Морг в нашем городе один, и это проблема города и района.
Администрация района пока никак не отреагировала на данное обращение сотрудников морга.
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