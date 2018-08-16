В Башкирии сотрудники морга попросили власти отремонтировать холодильник

- Сами можете представить, что с ними происходит на такой жаре, – добавила жуткую деталь в свое обращение заявительница. - Работать в таких условиях уже нет сил, понимаю, что меня уволят после этого сигнала. Морг в нашем городе один, и это проблема города и района.