Гострудинспекция нашла нелегалов среди чиновников Стерлитамака

В администрации города в «черную» трудились шесть человек.

Сотрудники государственной инспекции труда в республике Башкортостан (Гострудинспекция), установили, что в администрации второго по величине города региона, без оформления работает шесть человек, соответственно, работодатель не платить налоги и страховые взносы.

- Выданное инспектором труда предписание исполнено в установленный законом срок. По итогам надзорных мероприятий виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По какой причине работодатель не оформил трудовые договоры с сотрудниками в ведомстве не уточнили.