На Дальнем Востоке бизнес использует схемы для ухода от налогов

Как пишет телеканал «360», в прошлом году в экономику Дальнего Востока частные компании инвестировали 1,2 триллиона рублей. Самые большие суммы поступили из нефтехимической промышленности, судостроения, сельского хозяйства, рыболовства и туризма. Государство создало в регионе удобные условия для ведения бизнеса, однако предприниматели все равно предпочитают уклоняться от налогов.
Например, компания «Армсахстрой», которая переселяет людей из ветхого и аварийного жилья, покупала работы у аффилированных структур, действующих по упрощенной системой налогообложения. В итоге компания два года не платила налоги, и теперь сумма задолженности составляет 179 миллионов рублей
Долг был погашен после того, как правоохранители завели уголовное дело.
В регионе громким оказалось дело о банкротстве рыбокомбината «Островной», руководство которого в 2016 году перестало платить работникам заработную плату. За два года предприятие задолжало персоналу 6,8 миллионов рублей. После того, как следователи проверили компанию, оказалось, что гендиректор завода вывела со счетов 115 миллионов рублей. Изначально этими деньгами планировалось погасить налоговый долг за 2015 год.
Нередко предприниматели придумывают входной НДС и закупают сырье у компаний, работающих по упрощенным схемам налогообложения. Представители бизнеса «рисуют» НДС для своих заказчиков, чтобы не платить его.
С помощью фирм-однодневок нечестные бизнесмены «отмывают» деньги и уклоняются от уплаты налогов. С этими структурами заключаются договоры найма, после чего средства выводятся без контроля со стороны налоговой.
ФНС будет активнее бороться с нарушителями. Им пора осознать, что в эпоху внедрения новых технологий контролирующие органы могут легко рассекретить любую незаконную схему.