На Дальнем Востоке бизнес использует схемы для ухода от налогов

В регионе громким оказалось дело о банкротстве рыбокомбината «Островной», руководство которого в 2016 году перестало платить работникам заработную плату. За два года предприятие задолжало персоналу 6,8 миллионов рублей. После того, как следователи проверили компанию, оказалось, что гендиректор завода вывела со счетов 115 миллионов рублей. Изначально этими деньгами планировалось погасить налоговый долг за 2015 год.