В Башкирии выявили хищение пяти километров труб оросительной системы

В Башкирии выявлен факт противоправных действий со стороны руководителя госучреждения, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Подозреваемый, 56-летний директор ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз», в апреле этого года передал право собственности на 5 км недействующего трубопровода оросительной системы в Кушнаренковском районе компании ООО «УралРегионСтрой». И та начала демонтировать трубопровод.
Первая информация о демонтаже труб поступила 7 мая, сообщал ранее «Башинформ». Трубопровод тем временем принадлежал республике. Речь идет о недействующей линии трубопровода Кушнаренковской оросительной системы на площади 607 гектаров возле села Тарабердино.
- Кушнаренковская оросительная система балансовой стоимостью 1 млн 750 тыс рублей закреплена на праве оперативного управления за ГКУ «Управление имуществом казны Республики Башкортостан», - заявил тогда агентству «Башинформ» заместитель руководителя ГКУ «Управление имуществом РБ» Арнольд Юсупов. - Данный объект в установленном порядке внесен в Реестр государственного имущества республики.
В ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» с этим были не согласны, утверждая, что оросительная система принадлежит минсельхозу России, но это все равно не давало права отчуждать это имущество.
Управление имуществом казны РБ обратилось в арбитражный суд, чтобы тот принял обеспечительные меры по сохранению принадлежащего республике имущества. Также чиновники обратились в полицию.
- Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан выявлен факт хищения в виде растраты чужого имущества, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - По предварительным данным, директор госучреждения при совершении противоправного деяния использовал личное служебное положение.
- В апреле текущего года, не имея на то полномочий, 56-летний руководитель передал право собственности на 5 километров недействующего трубопровода оросительной системы в Кушнаренковском районе одному из обществ с ограниченной ответственностью, - пояснили в МВД по РБ. - В результате им совершено хищение в виде растраты находящегося на праве оперативного управления госучреждения имущества, без согласия собственника – министерства сельского хозяйства России. Ущерб от действий руководителя составил 1 миллион 700 тысяч рублей.
Максимальное наказание по статье «Присвоение или растрата» - до 10 лет лишения свободы.