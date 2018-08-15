В Башкирии выявили хищение пяти километров труб оросительной системы

- В апреле текущего года, не имея на то полномочий, 56-летний руководитель передал право собственности на 5 километров недействующего трубопровода оросительной системы в Кушнаренковском районе одному из обществ с ограниченной ответственностью, - пояснили в МВД по РБ. - В результате им совершено хищение в виде растраты находящегося на праве оперативного управления госучреждения имущества, без согласия собственника – министерства сельского хозяйства России. Ущерб от действий руководителя составил 1 миллион 700 тысяч рублей.