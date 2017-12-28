В Башкирии директора фирмы обвинили в хищении 11 миллионов из бюджета

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО НПФ «Уральские промышленные технологии». Он обвиняется в хищении 11 миллионов из бюджета, невыплате заработной плате и фальсификации доказательств.

Директор НПФ обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных отходов), ч. 2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданским делам).

По версии следствия, в 2008 году руководитель фирмы не исполнила муниципальный контракт, похитив из бюджета свыше 11 млн рублей. В соответствии с договором ее компания должна была изъять и перевезти опасные химические отходы специализированной организации в Удмуртии для уничтожения. Вместо этого отходы были брошены на неприспобленном участке в промзоне г.Бирска.

Кроме того, в 2015-2016 годах директор не выплатила четырем подчиненным более двух миллионов рублей зарплаты. Когда двое из них обратились в суд за принудительным взысканием заработка, женщина представила в качестве доказательства поддельные документы о сокращенном рабочем дне сотрудников.