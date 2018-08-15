В Башкирии в Красноусольске «забит» первый «золотой гвоздь» в России

После ряда исследований этого объекта – изотопических и геохимических, магнитометрии, Россия получила свой первый «золотой гвоздь», который станет точкой отсчета для ученых всего мира. Объект максимально сохранен и находится в доступном месте. Местные власти и ученые договорились о том, что территория будет защищена от разрушений.