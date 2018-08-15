Цена доллара снова пошла вверх

На 10:00 по московскому времени за один доллар на бирже давали 66,45 рубля. Таким образом, американская валюта подорожала на 11 копеек с момента закрытия торгов. Об этом пишет RNS.
Евро за ночь подрос в цене на три копейки. Его стоимость составила 75,31 рубля.
Отметим, что удорожание доллара связано с заявлениями представителей США об ужесточении антироссийских санкций. На этом фоне в прошлый четверг курс доллара превысил отметку в 66 рублей, а евро — 77 рублей. Так дорого доллар и евро не стоили с конца осени 2016 года.