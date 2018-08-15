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Клиника ЛИНЛАЙН не согласна с обвинениями во влиянии на детскую психику

Директор по развитию сети клиник ЛИНЛАЙН Александр Трошкин дал комментарий по поводу обвинений: - Во-первых, хочу сказать, что данное изображение мы уже не используем - сейчас на наших щитах акция "Летнее меню красоты". Но ни одного вопроса по макету с рекламной QOOL-эпиляции от граждан мы не получали - ни в устном, ни в письменном виде. Первый и единственный оказался прямиком в ФАС. Подозреваю, что это кто-то из наших конкурентов постарался. Теперь по сути обвинений. Я процитирую то, что пишет заявитель: "Реклама (...) у проходящего мимо ребенка (...) формирует матрицу нового идеала красоты в виде вульгарности и распущенности (...) В сознание несовершеннолетних девочек внедряют искаженные смыслы, ложные ценности, - культ внешности, в котором женская красота представляется потребительским товаром..." Они "вводят в действие механику изменения детской психики посредством подмены образов перед детьми - представлено женское нижнее бельё". То есть главная претензия к нам в том, что мы "представили женское нижнее бельё"! Больше никакой конкретики в заявлении нет. И Федеральная антимонопольная служба , вместо того, чтобы просто проигнорировать такое абсурдное заявление, назначила рассмотрение по делу. Между тем, текст заявления почти слово в слово - плагиат! Заявитель, по всей видимости, долго готовился, искал образцы изящной словесности в интернете, чтобы своим мнимым красноречием и псевдонаучностью сразить наповал чиновников из ФАС. Если вы забьете в поисковике любую фразу из этого заявления (например, насчет матриц и подмены образов), сразу же выяснится источник: заявление в Генеральную прокуратуру от 2015 года неких граждан в отношении... кукол Барби! Да, именно они виновны в формировании матрицы новых идеалов красоты и прочее в том же духе. Вот ссылка на источник. Очевидно, что изображение висящих на веревочке предметов женской одежды не могут шокировать ребенка или взрослого. Дети видят эти предметы как дома (в том числе именно на веревочке в ванной или на балконе), так и проходя мимо многочисленных магазинов женского белья. Женское белье продается в любом супермаркете, и на его упаковках, как правило, присутствует фотография модели в этом белье. Еще раз повторюсь, нас удивило не само несообразное заявление, которое какие-то люди нашли в интернете, творчески подправили, заменив кукол Барби на нижнее белье, и предъявили уже под своим именем. Наверное, они хотели нам навредить, по каким-то своим причинам. А удивило то, что государственные органы занимаются рассмотрением этого заявления на полном серьёзе. Просим Вас высказать свое мнение на этот счет, ответив на вопрос (ниже).

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