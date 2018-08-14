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В Башкирии в Кумертау откроется новый завод по производству плит

14 августа 2018, 10:05
Общий объем инвестиций составит порядка 650 миллионов рублей.

13 августа прошла встреча министра экономического развития Башкирии Сергея Новикова и руководителем компании Jiangxi Yuan Yang WeiLi Industrial Co., Ltd. господином Хуаном Шихуа, на которой обсудилось строительство нового завода, сообщили в пресс-службе минэкономразвития республики.

На встрече обговорили вопросы по реализации инвестиционного проекта российско-китайского предприятия по производству новых энергосберегающих, огнезащитных, экологически безопасных фиброцементных плит.

Завод построят в Кумертау. В проект вложат 650 миллионов рублей.

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