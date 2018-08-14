В Башкирии в Кумертау откроется новый завод по производству плит

13 августа прошла встреча министра экономического развития Башкирии Сергея Новикова и руководителем компании Jiangxi Yuan Yang WeiLi Industrial Co., Ltd. господином Хуаном Шихуа, на которой обсудилось строительство нового завода, сообщили в пресс-службе минэкономразвития республики.
На встрече обговорили вопросы по реализации инвестиционного проекта российско-китайского предприятия по производству новых энергосберегающих, огнезащитных, экологически безопасных фиброцементных плит.
Завод построят в Кумертау. В проект вложат 650 миллионов рублей.