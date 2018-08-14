В Башкирии налогового инспектора заподозрили во взяточничестве

42-летний главный государственный налоговый инспектор одной из межрайонных инспекций Башкирии подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
С сентября 2015 по май 2016 года в ходе выездной налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью в Иглинском районе, налоговый инспектор выявила многочисленные нарушения. Подозреваемая во время проверки потребовала от директора общества взятку в сумме 300 000 рублей, пообещав за это не проводить проверку полно, а также умолчать о нарушениях, занизив доначисление сумм налогов, пени и штрафов.
Директор общества согласился и передал ей 150 000 рублей в счет уплаты первой половины суммы взятки, но через некоторое время обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Вчера, 13 августа, во время получения второй половины взятки в сумме 150 000 рублей, налогового инспектора поймали с поличным сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.
- По материалам, поступившим из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, при взаимодействии с отделом собственной безопасности Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по подозрению налогового инспектора в получении взятки в крупном размере, - сообщили в следкоме.
Подозреваемая от дачи показаний отказалась. В ближайшее время предъявят обвинения. Ей грозит 12 лет лишения свободы.