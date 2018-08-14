В Башкирии налогового инспектора заподозрили во взяточничестве

С сентября 2015 по май 2016 года в ходе выездной налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью в Иглинском районе, налоговый инспектор выявила многочисленные нарушения. Подозреваемая во время проверки потребовала от директора общества взятку в сумме 300 000 рублей, пообещав за это не проводить проверку полно, а также умолчать о нарушениях, занизив доначисление сумм налогов, пени и штрафов.