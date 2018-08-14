Стоцкий, Пуцко, Классон и другие футболисты высказались о матче «Уфа» - «Краснодар»

Медиакорсеть приводит высказывания участников матча «Уфа» - «Краснодар», который завершился 13 августа в Уфе со счетом 0:1 в пользу гостей.
Александр Пуцко: «С кем удобнее играть из партнёров? Без разницы, главное – играть»
Защитник ФК «Уфа» Александр Пуцко прокомментировал итоги встречи против «быков», в котором его команда потерпела поражение на последних минутах встречи (0:1):
- Была подача, я «чиркнул» мяч. На дальней штанге Вандерсон принял и ударил. Получился игровой момент.
- Насколько комфортно играть именно в таком сочетании с тремя защитниками. Лично тебе с кем удобнее играть из партнёров?
- Без разницы, со всеми удобно играть. Главное – играть.
- Достаточно часто тройка центральных защитников меняется, в таком сочетании ни разу не играли…
- Да, меняется, потому что сейчас Лига Европы, много матчей, там идёт ротация. В таком сочетании да, ещё не играли. С Неделчару я вообще не играл, с Аликиным в том сезоне играл, в принципе нормально всё. Неудобств не доставляет.
Сильвестр Игбун: «Постараемся реабилитироваться в матче против «Прогреса»
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун прокомментировал поражение от ФК «Краснодар» так:
- Мы расстроены результатом, так как выходили на поле за победой. К сожалению, мы совершили несколько глупых ошибок в конце встречи, одной из которых, «Краснодар» воспользовался и забил победный гол. Тем не менее, мы всей командой бились до конца. Теперь сфокусируемся на следующем матче. Постараемся реабилитироваться в Лиге Европы в этот четверг в матче против «Прогреса».
- В Уфе всего три футболиста, которые отыграли все 3 матча без замен, и ты один из них. Каково твоё функциональное состояние на данный момент?
- Никаких проблем. Я чувствую себя хорошо. Безусловно, если команда проводит больше матчей, то я готов всё больше времени проводить на поле. Поэтому, как я уже сказал, нужно сконцентрироваться на игре с «Прогресом» в Лиге Европы. Нужно забыть сегодняшнее поражение. Да, грустно, но такое случается. Это футбол.
Дмитрий Стоцкий: «Приятно вернуться, я здесь долго играл, чувствовал себя хорошо»
Экс-игрок ФК «Уфа», а ныне защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал победный результат против «Уфы», а также поделился мнением о том, каково действовать против бывшей команды:
- Тяжелая игра выдалась, такую мы и ожидали. Я знал, как действует «Уфа» (смеется), если не ошибаюсь, команда не проигрывала девять матчей уже, так что рады полученным трем очкам. «Уфа» хотела выиграть, мы хотели выиграть, потому было много борьбы на поле.
- С вашим уходом «Уфа» сильно поменялась?
Думаю, что еще сильно не успела, действия все те же, может быть, что-то улучшают, но я не заметил особых изменений.
- Какие эмоции испытали?
Приятно вернуться, я здесь долго играл, чувствовал себя хорошо, теперь надо двигаться дальше, я – игрок уже другой команды. Меня там хорошо приняли, дальше, думаю, будет только лучше.
Виктор Классон: «Смолов - это потеря для «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от игры с «Уфой» и высказался об уходе из клуба Федора Смолова:
– Мы знали, что «Уфа» обладает сильной обороной, но это не помешало провести хорошую игру. Нами создано много моментов и создали их столько, сколько было нужно для победы.
– Как вам игралось без ушедшего Смолова?
– Это большая потеря, но мы должны более сплоченными, чтобы побеждать уже без него. И мы вместе с партнерами хорошо сыграли, надеюсь, что это так и продолжится.
– Как оцените старт сезона?
– Я считаю, что мы действовали неплохо, учитывая тот факт, что провели три гостевых матча, в которых набрали шесть очков. Это хороший результат. Дальше нас ждет матч против «Спартака», который мы постараемся выиграть. Мы играли лучше, чем в предыдущих играх. Мы больше контролируем мяч, улучшили командные взаимодействия.
Крицюк: «С каждым матчем наблюдается лучшая сыгранность, будем прибавлять»
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал победу над «Уфой»:
– Честно говорю, «Уфа» – непростой соперник, на протяжении всего матча непросто было действовать, – сказал Крицюк. – У нас не особо получалось в атаке то, что запланировали, нашу оборону тоже напрягали они. Забили в конце, с каждым матчем наблюдается все лучшая сыгранность у нас, будем прибавлять.
– Как вообще оцените старт сезона?
– Неплохой, так скажем, считаю, что в Казани можно было выигрывать, на хорошем уровне, еще бы там зацепили очки.
– Следующий – «Спартак», в последнее время вы много пропускаете против них, что нужно изменить?
– Сейчас сложно сказать, начнется новый цикл, будем думать с тренерским штабом, они нам подскажут.
– Каким получилось прощание со Смоловым?
– Оно толком не получилось, потому что был выходной день у нас, он не вернулся, потому особого прощания не получилось.
Юрий Газинский: «Шесть очков на выезде - это неплохо»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после матча 3-го тура РПЛ с «Уфой» высказался так:
– Достаточно тяжелая игра, против «Уфы» всегда непросто действовать, знали, что команда будет много обороняться, так и вышло на самом деле. Во втором тайме еще больше контролировали мяч, хорошо, что забить удалось. Сама по себе «Уфа» – неплохая команда. Они отдали нам полностью инициативу и лишь изредка контратаковали.
– Как вообще оцените старт сезона?
– Если брать во внимание тот факт, что три игры прошло на выезде, в которых взяли 6 очков, то неплохо, еще бы в первом матче не проиграли.
– Какие ожидания от матча со «Спартаком»?
– Еще есть время, чтобы подготовиться к матчу, сейчас приедем и отдохнем, а потом начнется подготовка к «Спартаку».
– После чемпионата мира насколько физически готовы?
– Не совсем еще готов на 100 процентов, в моем случае нужно набирать кондиции, втягиваться, это идет через тренировочный процесс и игры.
– Насколько легко далось расставание со Смоловым?
– Это футбол, это жизнь, это спорт, поэтому что значит расставание, он захотел уйти, получил предложение – пожали друг другу руки и пожелали удачи.
Игнатьев: «Уфа» - крепкая команда, которая держит очень хорошую оборону»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал, за счет чего «быкам» удалось одолеть соперника:
- Считаю, что мы хорошо контролировали матч, «Уфа» - очень крепкая команда, которая держит очень хорошую оборону, мы пытались ее вскрыть, переводя мяч с одного фланга на другой, в конце встречи все-таки удалось забить. Обращали внимание на игру соперника в обороне, потому старались выполнять много разрезающих передач.
- У «Краснодара» осталось не так много нападающих, вот еще Смолов ушел.
На самом деле у нас много нападающих, а кто будет играть, решит тренер, наше дело – показывать себя на тренировках, а там будет видно.