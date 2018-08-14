Стоцкий, Пуцко, Классон и другие футболисты высказались о матче «Уфа» - «Краснодар»

- Мы расстроены результатом, так как выходили на поле за победой. К сожалению, мы совершили несколько глупых ошибок в конце встречи, одной из которых, «Краснодар» воспользовался и забил победный гол. Тем не менее, мы всей командой бились до конца. Теперь сфокусируемся на следующем матче. Постараемся реабилитироваться в Лиге Европы в этот четверг в матче против «Прогреса».