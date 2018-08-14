Сильвестр Игбун: Совершили несколько глупых ошибок в конце встречи с «Краснодаром»

13 августа на стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» проиграл «Краснодару» -0:1.
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун (Слай) прокомментировал игру сразу после завершения матча:
- Мы расстроены результатом, так как выходили на поле за победой. К сожалению, мы совершили несколько глупых ошибок в конце встречи, одной из которых, «Краснодар» воспользовался и забил победный гол. Тем не менее, мы всей командой бились до конца. Теперь сфокусируемся на следующем матче. Постараемся реабилитироваться в Лиге Европы в этот четверг в матче против «Прогреса».
- В Уфе всего три футболиста, которые отыграли все три матча без замен, и ты один из них. Какого твоё функциональное состояние на данный момент?
- Никаких проблем. Я чувствую себя хорошо. Безусловно, если команда проводит больше матчей, то я готов всё больше времени проводить на поле. Поэтому, как я уже сказал, нужно сконцентрироваться на игре с «Прогресом» в Лиге Европы. Нужно забыть сегодняшнее поражение. Да, грустно, но такое случается. Это футбол.