mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Сильвестр Игбун: Совершили несколько глупых ошибок в конце встречи с «Краснодаром»

14 августа 2018, 11:43
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун (Слай) прокомментировал поражение от ФК «Краснодар» (0:1) в матче 3-ого тура чемпионата России.

13 августа на стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» проиграл «Краснодару» -0:1.

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун (Слай) прокомментировал игру сразу после завершения матча:

- Мы расстроены результатом, так как выходили на поле за победой. К сожалению, мы совершили несколько глупых ошибок в конце встречи, одной из которых, «Краснодар» воспользовался и забил победный гол. Тем не менее, мы всей командой бились до конца. Теперь сфокусируемся на следующем матче. Постараемся реабилитироваться в Лиге Европы в этот четверг в матче против «Прогреса».

- В Уфе всего три футболиста, которые отыграли все три матча без замен, и ты один из них. Какого твоё функциональное состояние на данный момент?

- Никаких проблем. Я чувствую себя хорошо. Безусловно, если команда проводит больше матчей, то я готов всё больше времени проводить на поле. Поэтому, как я уже сказал, нужно сконцентрироваться на игре с «Прогресом» в Лиге Европы. Нужно забыть сегодняшнее поражение. Да, грустно, но такое случается. Это футбол.

Материалы по теме
«Уфа» - «Прогрес»: Как уфимская команда одержала первую победу в еврокубкеФутбольный клуб "Уфа" подписал игрока "Домжале" - СМИ«Уфа» уступила с минимальным счетом «Краснодару»
#Футбол#Видеозапись#ФК "Уфа"#Болеем за наших#Артем Михайлов#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48