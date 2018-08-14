Чистая прибыль ритейлера X5 Retail упала на 16%

Одновременно с этим в апреле — июне 2018 года выручка X5 Retail в годовом выражении выросла на 19,3%, достигнув 382,56 млрд рублей. За первые шесть месяцев нынешнего года объем чистой прибыли ритейлера упал на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – до 14,3 млрд рублей. В первом полугодии 2018 года размер выручки компании вырос на 19,6%, составив в годовом выражении 734,07 млрд рублей.