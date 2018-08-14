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Чистая прибыль ритейлера X5 Retail упала на 16%

14 августа 2018, 16:05
В апреле — июне чистая прибыль ритейлера X5 Retail сократилась на 16% по сравнению с тем же промежутком времени 2017 года.

Во втором квартале текущего года чистая прибыль X5 Retail достигла 8,7 млрд рублей. Об этом пишет RNS.

Одновременно с этим в апреле — июне 2018 года выручка X5 Retail в годовом выражении выросла на 19,3%, достигнув 382,56 млрд рублей. За первые шесть месяцев нынешнего года объем чистой прибыли ритейлера упал на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – до 14,3 млрд рублей. В первом полугодии 2018 года размер выручки компании вырос на 19,6%, составив в годовом выражении 734,07 млрд рублей.

По словам исполнительного директора X5 Retail Игоря Шехтермана, в сегодняшней России рыночные условия очень тяжелые. Уровень продовольственной инфляции остается крайне низким (0,4% во втором квартале нынешнего года). Все это негативно влияет на продажи и рентабельность продуктовых ритейлеров.

Отметим, что на начало июля 2018 года ритейлер X5 Retail group управлял 13 178 торговыми точками. Речь идет о 12 314 магазинах сети «Пятерочка», 691 магазине сети «Перекресток», 93 магазинах сети «Карусель» и 80 магазинах сети «Экспресс».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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