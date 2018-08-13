В Башкирии осудят пьяного водителя, угробившего двух пассажиров

38-летний житель Иглинского района обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Ночью в июне 2018 года нетрезвый мужчина ехал на своем «ВАЗ-21104» в село Калтыманово с дачи, при этом с ним находился его родственник и двое знакомых.
На четвертом километре автодороги Алаторка-Охлебинино автомобиль выехал на обочину справа и при попытке вернуться на дорогу, опрокинулся в левый кювет. 30-летний мужчина и 38-летняя женщина скончались, один пассажир получил тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.