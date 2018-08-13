В Башкирии автохам ударил пенсионера ногой в лицо

Момент избиения пожилого мужчины попал на камеру видеорегистратора. Местные жители рассказали, что водитель серого «ВАЗ-2110» чересчур быстро ехал по двору, из-за чего пенсионер и сделал ему замечание. В свою очередь молодой человек вышел из автомобиля и дал пенсионеру в лицо с ноги, после чего сделал еще несколько ударов, закрыл машину и ушел.