Неподъемное “наследие” ЧМ-2018: новые арены станут тяжелым грузом регионов

Спустя три недели после завершения Чемпионата мира по футболу в России правительство утвердило “Концепцию наследия чемпионата мира”, которая описывает экономическую модель использования новеньких стадионов. “Советский спорт” проанализировал ее и пришел к выводу, что семь арен, построенные специально для ЧМ, могут стать “белыми слонами” – дорогими и бесполезными объектами.
Стадионы в Волгограде, Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге были построены на огромные деньги. Их содержание тоже оказалось недешевым. Как вычислило издание, в среднем для содержания одного такого объекта требуется 300 млн рублей.
Согласно Концепции, до 2023 года арены будут финансироваться за счет федеральных средств. До конца 2019 года их передадут в собственность субъектов РФ и после 2023 года участь финансирования перейдет к ним же – должны найти внебюджетные источники. Таков план правительства.
Для региона 300 млн рублей – существенные деньги. К примеру, в Волгоградской области на содержание всей системы “скорой помощи” тратят такой же объем денег.
Создатели Концепции расчитывают, что до 2023 года стадионы приблизятся к самоокупаемости. Это значит, что у местных клубов должна быть посещаемость, к примеру, как у “Спартака” или “Зенита” . При этом необходимо помнить, что в двух городах из выше перечисленных, население меньше 500 тысяч человек.
Лучший показатель посещаемости был у «Ростова» – в сезоне-2017/18 на клуб приходило в среднем 12,7 тыс. человек. Остальные клубы в сезоне-2017/18 не собирали более 10 тыс. человек: «Балтика» и «Урал» имеют среднюю посещаемость домашних матчей 8 тысяч зрителей, «Крылья Советов» – 7,5 тыс., «Нижний Новгород» – 5,2 тыс., «Ротор» – 3,7 тыс., «Мордовия» – 2,4 тыс. (данные за сезон-2016/17, в 2017/18 команда выступала в ПФЛ). У «Спартака» средняя посещаемость – более 30 тысяч человек.
Кроме того, помимо посещаемости, выручку стадиона определяет и средняя стоимость билета. В случае со «Спартаком», речь идет о средней стоимости билета в 1,4 тыс. рублей. Для команд уровня «Мордовии», «Балтики», «Ротора» или «Нижнего Новгорода» стоит говорить о максимальной стоимости билета в 1 тыс. рублей (за исключением лож).
Еще до начала чемпионата критики уговаривали не строить дорогостоящие арены в малых городах. Они напоминали о судьбе подобных сооружений в Бразилии, которая принимала чемпионат мира в 2014 году. В южноамериканской стране тоже к турниру построили несколько современных стадионов в расчете на то, что после Кубка мира их будут заполнять местные болельщики. Ошиблись. Сейчас они практически заброшены.
Местные футбольные клубы также не хотят брать арены на свой баланс. Арендовать их им выходит дешевле - 90 млн рублей.
В концепции детально прописана программа финансирования стадионов. Например, дешевле всего обойдется содержание «Мордовии Арены» – до 2023 года с учетов внебюджетных источников расходы на ее содержание составят 1 млрд 488 млн рублей. Дороже всего – «Екатеринбург Арена», 1 млрд 825 млн рублей.
К тому же, федеральные власти жестко указали, что деньги будут выделяться только при условии, если эти стадионы будут использоваться по назначению, никакой коммерческой деятельности.
«Возможно, единственное, что может реально вывести стадионы на самоокупаемость – качественный прорыв всего российского футбола, причем не только на поле, но и в деле построения полноценной футбольной экономики. Только в том случае, если зрители на матчах будут получать сервис и настоящее зрелище (да еще и подкрепленное результатами), есть шанс, что у людей появится желание ходить на стадионы, вживую смотреть на футбол, да еще и платить за это свои деньги. Без улучшения качества футбола все эти цифры останутся только на бумаге. Но это уже отдельная история», делает вывод автор.