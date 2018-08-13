Неподъемное “наследие” ЧМ-2018: новые арены станут тяжелым грузом регионов

«Возможно, единственное, что может реально вывести стадионы на самоокупаемость – качественный прорыв всего российского футбола, причем не только на поле, но и в деле построения полноценной футбольной экономики. Только в том случае, если зрители на матчах будут получать сервис и настоящее зрелище (да еще и подкрепленное результатами), есть шанс, что у людей появится желание ходить на стадионы, вживую смотреть на футбол, да еще и платить за это свои деньги. Без улучшения качества футбола все эти цифры останутся только на бумаге. Но это уже отдельная история», делает вывод автор.