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Курс доллара превысил отметку в 68 рублей

13 августа 2018, 16:41
В понедельник утром стоимость доллара на Московской бирже варьировалась в пределах 68,3 рубля.

Евро можно было купить за 77,87 рубля. Об этом пишет RNS.

Цена американского доллара начала расти после заявлений из Вашингтона об ужесточении антироссийских санкций. Последний раз доллар дорожал до 68 рублей весной 2016 года.

США собираются ввести новые ограничения против России из-за «дела Скрипаля». Запад считает, что именно Москва стоит за покушением на бывшего офицера ГРУ и его дочери в британском городе Солсбери.

Новые санкции должны вступить в силу 22 августа. Они предусматривают запрет на поставки в Россию продукции, которая связана с национальной безопасностью США. Речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах. Одним из таких видов товаров является испытательное и калибровочное оборудование для авиационной электроники.

Второй пакет санкций вступит в силу в случае, если РФ не даст «надежные гарантии» того, что она больше не будет использовать химическое оружие. Эксперты ООН должны провести проверки «на месте». Следствием отказа Москвы идти на уступки может стать сокращение дипломатических отношений с Вашингтоном. «Аэрофлоту» могут запретить совершать рейсы в США. Объемы торговли между двумя государствами серьезно сократятся.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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