Курс доллара превысил отметку в 68 рублей

Второй пакет санкций вступит в силу в случае, если РФ не даст «надежные гарантии» того, что она больше не будет использовать химическое оружие. Эксперты ООН должны провести проверки «на месте». Следствием отказа Москвы идти на уступки может стать сокращение дипломатических отношений с Вашингтоном. «Аэрофлоту» могут запретить совершать рейсы в США. Объемы торговли между двумя государствами серьезно сократятся.