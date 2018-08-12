В столице Башкирии проходит второй уфимский тату-фестиваль

Первый тату-фестиваль в Уфе состоялся 2015 году. Через три года уфимцы вновь смогли принять участие в этом атмосферном мероприятии любителей рисунков на теле.
Мероприятие уже второй, завершительный день, проходит в развлекательном комплексе «Огни Уфы». В программе - татуировки в реальном времени, мастер-классы от признанных художников Уфы и других городов, а также конкурсы на лучшую татуировку.
Сегодня жюри оценивает лучшие татуировки в нескольких номинациях, среди которых традиционная татуировка, реализм, хоррор и кавер-ап. После этого состоится награждение победителей.
Модели тату-мастеров также смогут получить свои призы, приняв участие в отдельном конкурсе.