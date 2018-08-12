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В столице Башкирии проходит второй уфимский тату-фестиваль

12 августа 2018, 12:19
Фестиваль продлится два дня – 11-12 августа. Наш фотограф Артур Салимов побывал на первом дне мероприятия.

Первый тату-фестиваль в Уфе состоялся 2015 году. Через три года уфимцы вновь смогли принять участие в этом атмосферном мероприятии любителей рисунков на теле.

Мероприятие уже второй, завершительный день, проходит в развлекательном комплексе «Огни Уфы». В программе - татуировки в реальном времени, мастер-классы от признанных художников Уфы и других городов, а также конкурсы на лучшую татуировку.

Сегодня жюри оценивает лучшие татуировки в нескольких номинациях, среди которых традиционная татуировка, реализм, хоррор и кавер-ап. После этого состоится награждение победителей.

Модели тату-мастеров также смогут получить свои призы, приняв участие в отдельном конкурсе.

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