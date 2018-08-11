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В Башкирии выросло количество иностранных студентов

11 августа 2018, 11:57
Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова на Республиканском августовском совещании по образованию озвучила, что в республике на 21% увеличилось число иностранных студентов. Об этом сообщает Башинформ.

Как пишет издание, по словам министра, наибольшая доля студентов из-за рубежа составляет в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, наименьшее количество в Уфимском государственном институте искусств – 1,7%.

Министр также рассказала, что благодаря внедрению программ обучения на иностранных языках количество иностранных студентов должно увеличиться за шесть лет в два раза. «Сейчас они составляют лишь 1%. За шесть лет количество программ должно вырасти в 10 раз», — отметила госпожа Шафикова.

#Новости#Высшее образование#Рустэм Башкирцев#Общество
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