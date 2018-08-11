В Башкирии выросло количество иностранных студентов

Министр также рассказала, что благодаря внедрению программ обучения на иностранных языках количество иностранных студентов должно увеличиться за шесть лет в два раза. «Сейчас они составляют лишь 1%. За шесть лет количество программ должно вырасти в 10 раз», — отметила госпожа Шафикова.