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В Башкирии в выходные ожидаются кратковременные, небольшие дожди

11 августа 2018, 10:01
По данным синоптиков температура может достигнуть до +29 градусов.

В выходные, 11 и 12 июля, по данным Башгидромета, на территории республики температура воздуха днем ожидается до + 24-29 градусов, ночью до +10-15 градусов. В отдельных районах Башкирии пройдут кратковременные, небольшие дожди.

Как сообщает МЧС, сегодня, 11 июля, жителей Башкортостана ожидает переменная облачность, местами небольшой дождь. По прогнозу ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха днем +21-26°, ночью +8-13°.

Чрезвычайная пожароопасность 5-го класса прогнозируется в Хайбуллинском районе.

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