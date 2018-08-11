В Башкирии в выходные ожидаются кратковременные, небольшие дожди

В выходные, 11 и 12 июля, по данным Башгидромета, на территории республики температура воздуха днем ожидается до + 24-29 градусов, ночью до +10-15 градусов. В отдельных районах Башкирии пройдут кратковременные, небольшие дожди.
Как сообщает МЧС, сегодня, 11 июля, жителей Башкортостана ожидает переменная облачность, местами небольшой дождь. По прогнозу ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха днем +21-26°, ночью +8-13°.
Чрезвычайная пожароопасность 5-го класса прогнозируется в Хайбуллинском районе.