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В Башкирии студентам повысят стипендии

11 августа 2018, 17:03
Учащимся колледжей, университетов и аспирантуры повысят стипендии. Об этом сообщил Рустэм Хамитов на Республиканском августовском совещании.

Губернатор отметил, что «серьёзное и ответственное отношение к будущей профессии достойно поощрения». Он подчеркнул, что на днях поручил Правительству повысить размеры стипендии Главы республики. Теперь учащиеся колледжей будут получать до 2 300 рублей, студенты вузов – до 5 750 рублей, аспиранты – до 7 000 рублей.

«Это увеличение кратное, что называется, в разы. И мне хочется надеяться, что те, кто хорошо учится, будут получать хорошие, достойные стипендии», – отметил Рустэм Хамитов. Он также пообещал, что размеры стипендий будут расти и дальше, «но это не главное». Главное, по мнению главы, «разбудить в нашей молодёжи желание, стремление к учёбе. Не к формальному проведению времени в стенах вуза, а к нормальной учёбе».

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