В Башкирии студентам повысят стипендии

«Это увеличение кратное, что называется, в разы. И мне хочется надеяться, что те, кто хорошо учится, будут получать хорошие, достойные стипендии», – отметил Рустэм Хамитов. Он также пообещал, что размеры стипендий будут расти и дальше, «но это не главное». Главное, по мнению главы, «разбудить в нашей молодёжи желание, стремление к учёбе. Не к формальному проведению времени в стенах вуза, а к нормальной учёбе».