Учебники в Башкирии станут электронными

Глава республики рассказал, что в настоящее время ряд школ, гимназий уже имеют цифровые учебники, но «это буквально единицы». Однако Рустэм Хамитов отметил, что сейчас образование начинает строится на современных платформах – мобильном обучении, интерактивных модулях, виртуальной реальности и облачных технологиях. По его мнению, через пять лет все учебники будут электронными.
Рустэм Хамитов также добавил, что к 2024 году необходимо обеспечить доступ к высокоскоростному интернету всех школах и колледжах республики в рамках реализации проекта «Цифровое равенство».
«На самом деле мы уже запланировали и выделили финансирование на то, чтобы работа завершилась не в 2024 году, а в 2019-м, крайний срок – в 2020 году», – подчеркнул глава.