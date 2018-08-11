Учебники в Башкирии станут электронными

Глава республики рассказал, что в настоящее время ряд школ, гимназий уже имеют цифровые учебники, но «это буквально единицы». Однако Рустэм Хамитов отметил, что сейчас образование начинает строится на современных платформах – мобильном обучении, интерактивных модулях, виртуальной реальности и облачных технологиях. По его мнению, через пять лет все учебники будут электронными.