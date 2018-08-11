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Учебники в Башкирии станут электронными

11 августа 2018, 14:36
Школы полностью перейдут на систему цифровых учебно-методических комплексов к 2023 году. Об этом заявил Рустэм Хамитов на Республиканском августовском совещании по образованию.

Глава республики рассказал, что в настоящее время ряд школ, гимназий уже имеют цифровые учебники, но «это буквально единицы». Однако Рустэм Хамитов отметил, что сейчас образование начинает строится на современных платформах – мобильном обучении, интерактивных модулях, виртуальной реальности и облачных технологиях. По его мнению, через пять лет все учебники будут электронными.

Рустэм Хамитов также добавил, что к 2024 году необходимо обеспечить доступ к высокоскоростному интернету всех школах и колледжах республики в рамках реализации проекта «Цифровое равенство».

«На самом деле мы уже запланировали и выделили финансирование на то, чтобы работа завершилась не в 2024 году, а в 2019-м, крайний срок – в 2020 году», – подчеркнул глава.

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