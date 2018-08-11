Подведены предварительные итоги предвыборной кампании

Согласно предварительным итогам, озвученным 10 августа на пресс-конференции ТАСС, количество кандидатов по сравнению с предыдущими выборами губернаторов практически не изменилось. В то же время увеличилось число тех, кто заявил о намерении принять участие в выборах, но так и не выдвинулся. Больше всего зарегистрировано кандидатов на участие в муниципальных кампаниях.