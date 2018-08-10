В Уфе задержали четырех угонщиков элитных иномарок

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след преступников, после того, как те в мае текущего года угнали черный «Лексус» у 35-летней уфимки. У четверых жителей Самарской области от 30 до 40 лет изъята техника, с помощью которой они вскрывали иномарки, мотоцикл, видеокамера, поддельные номера и документы.