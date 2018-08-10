В Уфе задержали четырех угонщиков элитных иномарок

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след преступников, после того, как те в мае текущего года угнали черный «Лексус» у 35-летней уфимки. У четверых жителей Самарской области от 30 до 40 лет изъята техника, с помощью которой они вскрывали иномарки, мотоцикл, видеокамера, поддельные номера и документы.
Злоумышленники вскрывали автомобиль с любым уровнем защиты. Один из подозреваемых ехал впереди угнанной машины и передавал обстановку на дороге по рации. Тем самым злоумышленники объезжали мимо патрульные экипажи полиции. Угнанные автомобили помещались в «отстойник», за которым круглосуточно велось удаленное видеонаблюдение.
Сейчас расследуется уголовное дело. Помимо Башкортостана задержанные могут иметь отношения к угонам на территории Самарской области и других регионов России.