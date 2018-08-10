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В Уфе задержали четырех угонщиков элитных иномарок

10 августа 2018, 17:31
Полицейские задержали похитителей элитных автомобилей на территории Башкирии, Самарской области и других регионов, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след преступников, после того, как те в мае текущего года угнали черный «Лексус» у 35-летней уфимки. У четверых жителей Самарской области от 30 до 40 лет изъята техника, с помощью которой они вскрывали иномарки, мотоцикл, видеокамера, поддельные номера и документы.

Злоумышленники вскрывали автомобиль с любым уровнем защиты. Один из подозреваемых ехал впереди угнанной машины и передавал обстановку на дороге по рации. Тем самым злоумышленники объезжали мимо патрульные экипажи полиции. Угнанные автомобили помещались в «отстойник», за которым круглосуточно велось удаленное видеонаблюдение.

Сейчас расследуется уголовное дело. Помимо Башкортостана задержанные могут иметь отношения к угонам на территории Самарской области и других регионов России.

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