В Уфе задержаны угонщики, увлекавшиеся новыми «Маздами»

На счету преступной группы оказались три угнанных иномарки.

В Уфе задержаны два жителя Оренбурга, которые занимались угонами новых иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В отдел полиции №8 в Сипайлово за один день обратились сразу трое местных жителей, лишившихся новых автомобилей марки «Мазда».

По данным полиции, гастролеры угоняли автомобили «под заказ». В двух случаях они похитили автомобили Mazda CX-5, в одном случае - Mazda 6.

Вскоре оперативники нашли один из угнанных автомобилей в подземном гараже в Калининском районе столицы. А затем были задержаны с поличным и сами угонщики, которые решили перегнать «трофейный» автомобиль. При обыске в машине подозреваемого нашли автосканер, поддельные госномера, рации и ключи от машин. В тот же день полицейские нашли и два других автомобиля.

Схема работы угонщиков-профессионалов не сильно удивила оперативников. Они вскрывали машины при помощи автосканеров, перегоняли их в гаражи-отстойники, где перебивали номера и готовили к продаже заказчикам.