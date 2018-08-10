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«Уфа» - «Прогрес»: Что сказали игроки после матча

10 августа 2018, 10:01
«Уфа» одержала победу в первой игре третьего раунда Лиги Европы.

9 августа на стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» выиграл соперника из Люксембурга – 2:1.

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп, отдавший голевую передачу, так оценил игру:

- Тяжелая игра. В этой стадии плохих команд не бывает. В первом тайме должны были забить 2-3 гола, во втором тайме чуть подсели и пропустили.

Кэтелин Карп в качестве сильных сторон соперника отметил длинный пас и исполнение стандартов.

- Мы знали, что у них середины поля часто вообще не бывает, они играют длинными мячами, - сказал полузащитник.

Нападающий «Прогреса» (Люксембург) Александр Карапетян считает результат игры неплохим:

- Жаль, что не 2:2, мы могли забить. Но очень важно, что мы забили гол, дома будем считать себя фаворитами, мы никого не боимся.

Ответная встреча в Люксембурге в рамках третьего раунда Лиги Европы состоится 16 августа.

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