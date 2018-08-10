«Уфа» - «Прогрес»: Что сказали игроки после матча

9 августа на стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» выиграл соперника из Люксембурга – 2:1.
Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп, отдавший голевую передачу, так оценил игру:
- Тяжелая игра. В этой стадии плохих команд не бывает. В первом тайме должны были забить 2-3 гола, во втором тайме чуть подсели и пропустили.
Кэтелин Карп в качестве сильных сторон соперника отметил длинный пас и исполнение стандартов.
- Мы знали, что у них середины поля часто вообще не бывает, они играют длинными мячами, - сказал полузащитник.
Нападающий «Прогреса» (Люксембург) Александр Карапетян считает результат игры неплохим:
- Жаль, что не 2:2, мы могли забить. Но очень важно, что мы забили гол, дома будем считать себя фаворитами, мы никого не боимся.
Ответная встреча в Люксембурге в рамках третьего раунда Лиги Европы состоится 16 августа.