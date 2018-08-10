mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Люксембургские футболисты задержались в Уфе

10 августа 2018, 19:51
Они проводят тренировки на стадионе «Нефтяник».

Очевидец прислал в редакцию ИА «Медиакорсеть» фотографию с пояснением, что снимок сделан сегодня. На снимке видно, что игроки ФК «Прогрес Нидеркорн» (Люксембург), соперники ФК «Уфа» в третьем раунде Лиги Европы, проводят тренировку на поле уфимского стадиона.

Как пояснили в уфимском футбольном клубе, люксембургский клуб облюбовал стадион «Нефтяник», гости приехали в Уфу заранее и тренировались 8 августа за день до домашнего матча, который «Уфа» выиграла 2:1. Люксембургские футболисты собираются и завтра провести тренировку в Уфе и только потом отправятся домой.

Напомним, команда из Нидеркорна прибыла в Уфу 7 августа. С учетом того, что на обратный путь у футболистов уйдет не менее 12 часов, можно подсчитать, что на поездку в Уфу и обратно к себе на родину у команды ушла почти неделя. Это развеивает миф о том, что в люксембургском футболе сплошь любители, которые после работы или учебы идут играть на стадионе.

Генеральный директор ФК «Прогрес Нидеркорн» Томас Гильгеманн после матча с «Уфой» также высказался на этот счет:

- У нас «любителей» - 4-5 человек, остальные – это люди, которые профессионально занимаются футболом.

Разумеется, трудно представить, чтобы кто-то из «любителей» смог бы оторваться от своей основной работы или учебы на шесть-семь дней. И в составе «Прогреса» в Уфу такие игроки не прилетали.

Материалы по теме
"Уфа" одержала первую победу в еврокубках в матче с "Прогресом"«Уфа» - «Прогрес»: Что сказали игроки после матчаФК «Уфа» стал единственным клубом, принесшим очки в Рейтинг УЕФА для России
#Новости#Фотофакт#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48