Люксембургские футболисты задержались в Уфе

Напомним, команда из Нидеркорна прибыла в Уфу 7 августа. С учетом того, что на обратный путь у футболистов уйдет не менее 12 часов, можно подсчитать, что на поездку в Уфу и обратно к себе на родину у команды ушла почти неделя. Это развеивает миф о том, что в люксембургском футболе сплошь любители, которые после работы или учебы идут играть на стадионе.