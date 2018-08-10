Люксембургские футболисты задержались в Уфе

Очевидец прислал в редакцию ИА «Медиакорсеть» фотографию с пояснением, что снимок сделан сегодня. На снимке видно, что игроки ФК «Прогрес Нидеркорн» (Люксембург), соперники ФК «Уфа» в третьем раунде Лиги Европы, проводят тренировку на поле уфимского стадиона.
Как пояснили в уфимском футбольном клубе, люксембургский клуб облюбовал стадион «Нефтяник», гости приехали в Уфу заранее и тренировались 8 августа за день до домашнего матча, который «Уфа» выиграла 2:1. Люксембургские футболисты собираются и завтра провести тренировку в Уфе и только потом отправятся домой.
Напомним, команда из Нидеркорна прибыла в Уфу 7 августа. С учетом того, что на обратный путь у футболистов уйдет не менее 12 часов, можно подсчитать, что на поездку в Уфу и обратно к себе на родину у команды ушла почти неделя. Это развеивает миф о том, что в люксембургском футболе сплошь любители, которые после работы или учебы идут играть на стадионе.
Генеральный директор ФК «Прогрес Нидеркорн» Томас Гильгеманн после матча с «Уфой» также высказался на этот счет:
- У нас «любителей» - 4-5 человек, остальные – это люди, которые профессионально занимаются футболом.
Разумеется, трудно представить, чтобы кто-то из «любителей» смог бы оторваться от своей основной работы или учебы на шесть-семь дней. И в составе «Прогреса» в Уфу такие игроки не прилетали.