ФК «Уфа» стал единственным клубом, принесшим очки в Рейтинг УЕФА для России

Российские клубы заработали баллы на этой стадии еврокубков благодаря победе ФК «Уфа» над «Прогресом» (Люксембург) – 2:1.
На этой неделе «Спартак» проиграл ПАОКу (2:3), а «Зенит» крупно проиграл минскому «Динамо» (0:4). Таким образом, Россия заработала 0,166 балла, передает sport.ru. Французы набрали столько же, а португальцы — 0,300 балла.
В обновлённом рейтинге ассоциаций УЕФА Россия по-прежнему занимает шестое место, находясь между Францией и Португалией.
Рейтинг УЕФА:
1. Испания – 86,712
2. Англия – 65,391
3. Италия – 64,725
4. Германия – 59,355
5. Франция – 50,415
6. Россия – 44,632
7. Португалия – 38,532
8. Украина – 34,600
9. Бельгия – 33,800
10. Турция – 30,600.
Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон. Сейчас квота России – шесть клубов, по три – в Лиге Европы и в Лиге чемпионов.
Очки начисляются по следующим правилам:
- В отборочных раундах за победу даётся 1 очко, за ничью 0,5. В основных раундах - за победу 2 очка, за ничью - 1.
- За попадание в групповой турнир Лиги чемпионов (через квалификацию или автоматически) клуб получает 4 бонусных очка.
- За выход в 1/8 финала - 5 бонусных очков, в 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов или 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги Европы - по 1 бонусному очку (за победу в финалах бонус не даётся).
Таблица коэффициентов формируется следующим образом: по окончании евротурниров для каждой страны подсчитывается так называемый «коэффициент сезона». Для этого сумма очков, заработанных всеми клубами, представлявшими эту страну в европейских кубках данного сезона, делится на количество этих клубов (коэффициент считается до тысячных долей, без округления).
Поскольку «Уфа» заработала одно очко, а представительство России в еврокубках – шесть клубов, отсюда и можно подсчитать, сколько Россия получила на данной стадии еврокубков на этой неделе (1:6=0,1666).