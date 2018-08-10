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ФК «Уфа» стал единственным клубом, принесшим очки в Рейтинг УЕФА для России

10 августа 2018, 11:06
На этой неделе «Уфа» выиграла у «Прогреса», а «Спартак» и «Зенит» уступили своим соперникам.

Российские клубы заработали баллы на этой стадии еврокубков благодаря победе ФК «Уфа» над «Прогресом» (Люксембург) – 2:1.

На этой неделе «Спартак» проиграл ПАОКу (2:3), а «Зенит» крупно проиграл минскому «Динамо» (0:4). Таким образом, Россия заработала 0,166 балла, передает sport.ru. Французы набрали столько же, а португальцы — 0,300 балла.

В обновлённом рейтинге ассоциаций УЕФА Россия по-прежнему занимает шестое место, находясь между Францией и Португалией.

Рейтинг УЕФА:

1. Испания – 86,712

2. Англия – 65,391

3. Италия – 64,725

4. Германия – 59,355

5. Франция – 50,415

6. Россия – 44,632

7. Португалия – 38,532

8. Украина – 34,600

9. Бельгия – 33,800

10. Турция – 30,600.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон. Сейчас квота России – шесть клубов, по три – в Лиге Европы и в Лиге чемпионов.

Очки начисляются по следующим правилам:

- В отборочных раундах за победу даётся 1 очко, за ничью 0,5. В основных раундах - за победу 2 очка, за ничью - 1.

- За попадание в групповой турнир Лиги чемпионов (через квалификацию или автоматически) клуб получает 4 бонусных очка.

- За выход в 1/8 финала - 5 бонусных очков, в 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов или 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги Европы - по 1 бонусному очку (за победу в финалах бонус не даётся).

Таблица коэффициентов формируется следующим образом: по окончании евротурниров для каждой страны подсчитывается так называемый «коэффициент сезона». Для этого сумма очков, заработанных всеми клубами, представлявшими эту страну в европейских кубках данного сезона, делится на количество этих клубов (коэффициент считается до тысячных долей, без округления).

Поскольку «Уфа» заработала одно очко, а представительство России в еврокубках – шесть клубов, отсюда и можно подсчитать, сколько Россия получила на данной стадии еврокубков на этой неделе (1:6=0,1666).

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