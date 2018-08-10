ФК «Уфа» стал единственным клубом, принесшим очки в Рейтинг УЕФА для России

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон. Сейчас квота России – шесть клубов, по три – в Лиге Европы и в Лиге чемпионов.