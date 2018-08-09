В Уфе ликвидируют брошенные автомобили

В результате рейда выявили восемь брошенных автомобилей и один разукомплектованный после ДТП. Жители ближайших домов рассказали, что автомобили используют уличные торговцы для хранения инвентаря, фруктов, овощей и прочего. Также эти автомобили круглый год мешают уборке территории, источают моторное масло и тосол, служат убежищем бомжам и занимают парковочные места.