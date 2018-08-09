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В Уфе ликвидируют брошенные автомобили

9 августа 2018, 10:41
За один рейд было выявлено 8 брошенных автомобилей и один разукомплектованный.

Специалисты отдела координации торговли, общественного питания и услуг Администрации Советского района провели профилактический рейд по улицам и дворам в целях выявления брошенных и разукомплектованных автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации города.

В результате рейда выявили восемь брошенных автомобилей и один разукомплектованный после ДТП. Жители ближайших домов рассказали, что автомобили используют уличные торговцы для хранения инвентаря, фруктов, овощей и прочего. Также эти автомобили круглый год мешают уборке территории, источают моторное масло и тосол, служат убежищем бомжам и занимают парковочные места.

Все собранные материалы направят в полицию, ГИБДД, МКУ «ЦОБ» и в Федеральную службу войск национальной гвардии республики для принятия мер по ликвидации данных автомобилей.

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