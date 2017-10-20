В Уфе опубликовали список брошенных автомобилей

Если владельцы не уберут забытые на улицах и во дворах автомобили, то их эвакуируют на штрафстоянку.

Вчера, 19 октября, представители администрации Демского муниципалитета Уфы объехали дворы и улицы района и взяли «на карандаш» автомобили, брошенные в технически исправном состоянии в неположенных местах.

После этого чиновники опубликовали в интернете список выявленных автомобилей и предложили их владельцам в кратчайший срок убрать их с территории, чтобы не мешали коммунальным службам проводить уборку территории.