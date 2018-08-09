Никита Исаев назвал бессмысленными выборы в Хакасии

В Абакан он прилетел из Красноярска, следующей точкой на карте станет Иркутск. Хакасия заняла 21 место из 34 запланированных путешествий.
Как сообщает издание «Хакасия-Информ», политик уже дал пресс-конференцию, где высказался по поводу предстоящих выборов в регионе. Исаев назвал их безальтернативными, пояснив, что ни за что бы не пошел на избирательный участок. По его мнению, низкая явка даст сигнал Кремлю о нездоровой политической обстановке в Хакасии.
Исаев пояснил, что сегодня губернаторы «выбираются на выжженной политической поляне», поскольку у действующего главы есть задача продолжать работу, а явка на выборах может оказаться низкой. В таком случае власть будет нелегитимна. «Если на выборы придет три процента населения республики вместо пятнадцати, то в Москве поймут – политическая конструкция и общественное настроение разъехались в разные стороны», – считает лидер «Новой России».
Исаев убежден, что республике уже нашли «хозяина» и утвердили кандидатуру в Кремле, поэтому жителям Хакасии не стоит ожидать чего-то нового.