Никита Исаев назвал бессмысленными выборы в Хакасии

Как сообщает издание «Хакасия-Информ», политик уже дал пресс-конференцию, где высказался по поводу предстоящих выборов в регионе. Исаев назвал их безальтернативными, пояснив, что ни за что бы не пошел на избирательный участок. По его мнению, низкая явка даст сигнал Кремлю о нездоровой политической обстановке в Хакасии.