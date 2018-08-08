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В Уфе вынесли приговор мужчине, сделавшему свою девушку инвалидом

8 августа 2018, 12:36
28-летний мужчина в ходе скандала с девушкой вытолкнул ее из окна третьего этажа.

Напомним, ЧП произошло в Орджоникидзевском районе Уфы в декабре прошлого года. В суде установили, что в декабре 2017 года обвиняемый устроил скандал со своей бывшей девушкой, избил ее. В отчаянии она забралась на подоконник и потребовала от мужчина немедленно покинуть квартиру и пригрозила, что если он этого не сделает, то она выпрыгнет. Мужчина подошел к ней и вытолкнул из окна. В итоге девушка получила тяжелые травмы позвоночника, до сих пор она не может ходить, проходит реабилитацию.

Ее бывшего ухажера обвинили в виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подсудимый вину не признал.

Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязал выплатить потерпевшей 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

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