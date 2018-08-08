В Казани появится памятник Рудольфу Нуриеву, в Уфе на него не нашли средств

Как сообщает издание «Бизнес Online», в центре Казани появится памятник танцовщику Рудольфу Нуриеву работы скульптора Зураба Церетели. Изначально скульптура должны были установить в башкирской столице, на родине выдающегося артиста балета, причем этот вариант был предложен самим скульптором, поскольку он изготовил сразу 2 памятника. Но у чиновников, как сообщает издание, не нашлось средств на транспортировку бронзовой скульптуры. При этом называлась сумма в 30-40 млн рублей. В татарской столице, между тем, нашелся меценат, который решил на свои деньги установить памятник. В мэрии Уфы обещали дать комментарий по этому вопросу чуть позже.
Сроки и место установки памятника пока не сообщаются. Сама работа символизирует легендарный «прыжок в свободу» Нуриева. Многие общественные, культурные и политические деятели Татарстана положительно отнеслись к установке памятника в Казани.
«Я была бы счастлива, если бы памятник Нуриеву был поставлен в Москве или в любом месте, где он внес свой огромный вклад в культуру. В той же Франции или Англии. Но Казань — это самое лучшее место», — считает режиссер, автор фильма «Рудольф Нуриев. Остров его мечты» Евгения Тирдатова. «Да, детство Нуриева прошло в Уфе, но его семья татарского происхождения. И он всегда подчеркивал, что он татарин, говорил: у меня взрывной темперамент, потому что я принадлежу к татарскому народу», — говорит собеседница «БИЗНЕС Online». «Нуриев — один из самых ярких представителей не только балета, но и культуры. И не только татарской, башкирской, русской, но и мировой. Балет — искусство одномоментное, преходящее, а памятник останется, и через несколько десятков лет дети будут спрашивать, кому это памятник, и у них проснется интерес к творчеству Нуриева», — уверена Тирдатова.