В Казани появится памятник Рудольфу Нуриеву, в Уфе на него не нашли средств

«Я была бы счастлива, если бы памятник Нуриеву был поставлен в Москве или в любом месте, где он внес свой огромный вклад в культуру. В той же Франции или Англии. Но Казань — это самое лучшее место», — считает режиссер, автор фильма «Рудольф Нуриев. Остров его мечты» Евгения Тирдатова. «Да, детство Нуриева прошло в Уфе, но его семья татарского происхождения. И он всегда подчеркивал, что он татарин, говорил: у меня взрывной темперамент, потому что я принадлежу к татарскому народу», — говорит собеседница «БИЗНЕС Online». «Нуриев — один из самых ярких представителей не только балета, но и культуры. И не только татарской, башкирской, русской, но и мировой. Балет — искусство одномоментное, преходящее, а памятник останется, и через несколько десятков лет дети будут спрашивать, кому это памятник, и у них проснется интерес к творчеству Нуриева», — уверена Тирдатова.