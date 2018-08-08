В Башкирии появится больше кадров по востребованным специальностям

- Знаю, что по этим позициям присутствует не измеряемая, а субъективная оценка, «ощущение» бизнеса по отношению к тем или иным процедурам. Поднять настроение бизнесу – трудная задача, но над этим нужно работать. В этой части, конечно же, резервы естьподчеркнул Рустэм Хамитов.