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В Башкирии появится больше кадров по востребованным специальностям

8 августа 2018, 11:03
Проблемной для бизнеса стала доступность трудовых кадров.

7 августа в Доме Правительства состоялось заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта, сообщили в пресс-службе главы республики.

Рустэм Хамитов заявил, что проблемой для бизнеса стала доступность трудовых кадров: респонденты недовольны количеством времени, которые они тратят на поиск трудовых ресурсов необходимой квалификации. Поэтому в целях обеспечения бизнеса необходимыми трудовыми ресурсами министерство образования предлагает к 2020 году увеличить с 20 до 70 процентов долю профессиональных образовательных организаций, которые готовят кадры по наиболее востребованными специальностям.

- Знаю, что по этим позициям присутствует не измеряемая, а субъективная оценка, «ощущение» бизнеса по отношению к тем или иным процедурам. Поднять настроение бизнесу – трудная задача, но над этим нужно работать. В этой части, конечно же, резервы естьподчеркнул Рустэм Хамитов.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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